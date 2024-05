Aktuell wurden in der Fachzeitschrift Cell die Ergebnisse zu einem neuen Wirkstoffkandidaten publiziert. Geleitet wird das Projekt von der Klinik für Medizinische Onkologie und Pneumologie am Universitätsklinikum Tübingen. Beim First-in-Class-Wirkstoff HRX215 handelt es sich um einen Inhibitor der Kinase MKK4, die in Hepatozyten vorkommt. Der MKK4-Signalweg kann aktiviert werden, wenn Stressreize auf eine Leberzelle einwirken. Durch die Hemmung von MKK4 kann die Leberregeneration verbessert werden. Durch die gesteigerte Leberregeneration unter HRX215 könnten in Zukunft auch Lebertumore im fortgeschrittenen Stadium entfernt werden, ohne dass es zu einem Versagen der Restleber kommt.