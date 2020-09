Leberkrank durch zu viele Kohlenhydrate und Bewegungsmangel

Gegensteuern ist nach Smollichs Ansicht unbedingt notwendig, denn die Prävalenz der – zu Beginn symptomlosen – Erkrankung wird in Deutschland in der Normalbevölkerung bereits auf 30 Prozent geschätzt, bei Adipösen liegt sie über 90 Prozent. Anders als bei anderen Lebererkrankungen sind bei der NAFLD Medikamente nicht die erste Wahl. Aktuell gibt es keine zugelassenen Wirkstoffe, sie werden aber intensiv erforscht. Vielmehr besteht die wirksamste Prävention und die kausale Therapie aus körperlicher Aktivität und optimaler Ernährung. Denn in den Anfangsstadien, d.h. bis zur Steatohepatitis, ist die NAFLD durch Lebensstil-Interventionen komplett reversibel. Bereits bei mäßiger körperlicher Aktivität von zum Beispiel vier Stunden pro Woche wurden signifikante Verbesserungen der NAFLD beobachtet. Dabei sollte nicht nur Ausdauer-, sondern auch Krafttraining betrieben werden, um die Insulinsensitivität der Muskeln zu erhöhen. Bei der Ernährung kommt es laut Smollich darauf an, die Zufuhr von Kohlenhydraten, gesättigten Fettsäuren und freiem Zucker zu reduzieren. Vor allem die Fructoseaufnahme, die häufig „unbemerkt“ aus Softdrinks und Smoothies erfolgt, müsse man im Blick behalten.