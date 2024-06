Chance beim Honorar vertan

Das gilt auch für die Honorierung ab 2027. Gemäß dem Entwurf sollen dabei die Grundlohnsumme und der Verbraucherpreisindex berücksichtigt werden. Doch anstatt auf dieser Grundlage einen verbindlichen Anpassungsmechanismus festzuschreiben, verliert sich der Entwurf in einer Verhandlungslösung, die nur Ärger, aber keine verlässliche Honorierung erwarten lässt. Damit wird eine große Chance vertan.

Vorsicht „Apotheke ohne Apotheker“

Die fehlende Bereitschaft zu solchen Festlegungen ist offenbar das grundlegende Defizit des ganzen Entwurfs. Viele Maßnahmen gehen an den eigentlichen Problemen vorbei, und auch die Korrekturen an den Eckpunkten helfen nicht wirklich weiter. Neben dem Honorar sind die „Apotheken ohne Apotheker“ das zentrale Problem, weil das praktisch eine Leistungskürzung ist und der Wettbewerb zulasten von vollwertigen Apotheken verzerrt wird. Dagegen wurde vorgeschlagen, das etablierte Instrument der Zweigapotheken zu nutzen, ohne die personellen Regeln anzutasten. Das Ministerium hat nun zwar die Zweigapotheken aufgegriffen, es aber zugleich bei der verminderten Personalanforderung belassen – sogar für alle Apotheken in Verbünden – und damit die Lösungsidee wieder zunichte gemacht. Die Vertretungsbefugnis für PTA soll für alle Apotheken gelten, sofern ein Apotheker aus dem Verbund telepharmazeutisch zugeschaltet werden kann und ein Leiter acht Stunden wöchentlich anwesend ist. So bleibt es bei der befürchteten Wettbewerbsverzerrung.

Vor allem bleibt das zentrale Problem, dass der Apothekenbegriff aufgeweicht und die Versorgung verschlechtert wird, womit langfristig eine Kaskade weiterer Aushöhlungen droht. Letztlich könnte dies sogar das Fremdbesitzverbot in Frage stellen. Diese systemrelevante Bedrohung steht in einem eklatanten Missverhältnis zu den möglichen Einsparungen. Denn gut qualifizierte PTA, die die gestellten Bedingungen erfüllen, sind knapp und würden in einer verantwortlichen Position mehr Gehalt erwarten. Wenn sich nicht genügend passende PTA finden, droht zudem eine weitere Aufweichung der Kriterien. So bleiben die Nachteile für die Patienten und der langfristige Schaden für das System.