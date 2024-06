Nicola Buhlinger-Göpfarth und Markus Beier, Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, äußern sich kritisch zu den Plänen. Die Anzahl an Corona- und Grippeimpfungen, die in den letzten Jahren in den Apotheken durchgeführt wurden, seien sehr gering, obwohl massiv hierfür geworben worden wäre, heißt es von ihnen in einer Pressemitteilung von diesem Freitag.

Hinzu komme, dass der größte Teil der Apotheken keine Impfungen anbiete. So könne die Impfquote durch die Möglichkeit, sich in Apotheken impfen zu lassen, nicht steigen und Apotheken seien durch ihre Kernaufgaben mehr als ausgelastet. In Deutschland gebe es genug Praxen, zu denen Patientinnen und Patienten gehen und sich impfen lassen können.