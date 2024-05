Literatur

[1] Informationsblatt der Leberhilfe von Juni 2020, www.leberhilfe.org/wp-content/uploads/2020/06/NASH-EDU-04-diagnosed-DE-1.pdf

[2] Artikel aus dem Ärzteblatt vom 31. Juli 2023: MASLD statt NASH: Nichtalkoholische Fettleber bekommt neuen Namen, www.aerzteblatt.de/nachrichten/144769/MASLD-statt-NASH-Nichtalkoholische-Fettleber-bekommt-neuen-Namen

[3] S2k-Leitlinie Nicht-alkoholische Fettlebererkrankungen, Stand 01.04.2022, gültig bis 30.09.2026, register.awmf.org/de/leitlinien/detail/021-025

[4] LiverTox-Datenbank, Eintrag zu Aspirin, Stand Juli 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548900/

[5] Artikel aus dem Ärzteblatt von 2019: Primärprävention von Malignomen: Jahrelange Einnahme von ASS senkt das Risiko für Leberkrebs deutlich, www.aerzteblatt.de/archiv/205784/Primaerpraevention-von-Malignomen-Jahrelange-Einnahme-von-ASS-senkt-das-Risiko-fuer-Leberkrebs-deutlich

[6] Pressemitteilung des Massachusetts General Hospital vom 22. März 2024: Aspirin Reduces Liver Fat in Clinical Trial of the Most Common Cause of Chronic Liver Disease, www.massgeneral.org/news/press-release/aspirin-reduces-liver-fat

[7] Simon TG, Wilechansky RM, Stoyanova S et al. Aspirin for Metabolic Dysfunction–Associated Steatotic Liver Disease Without Cirrhosis. JAMA 2024;331(11):920-929, doi:10.1001/jama.2024.1215, jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2816236

[8] Malhemir M, Pfister D, Gallage S et al. Platelet GPIbα is a mediator and potential interventional target for NASH and subsequent liver cancer. Nature Medicine 2019;25: 641–655, www.nature.com/articles/s41591-019-0379-5

[9] Hollenhorst MA, Tiemeyer KH, Mahoney K et al. Comprehensive analysis of platelet glycoprotein Ibα ectodomain glycosylation. J Thromb Haemost 2023;21(4):995-1009, doi: 10.1016/j.jtha.2023.01.009, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36740532/

[10] Artikel der Webseite der Regulatory Affairs Professionals Society vom 5. April 2024: EMA says it will consider conditional approval for NASH drugs using intermediate endpoints, www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2024/4/ema-says-it-will-consider-conditional-approval-for

[11] Reflection paper on regulatory requirements for the development of medicinal products for non-alcoholic steatohepatitis (NASH) der EMA vom 4. April 2024, www.ema.europa.eu/en/reflection-papers-regulatory-requirements-development-medicinal-products-chronic-non-infectious-liver-diseases-pbc-psc-nash-scientific-guideline

[12] Nachricht der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA vom 14. März 2024: FDA Approves First Treatment for Patients with Liver Scarring Due to Fatty Liver Disease, www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-treatment-patients-liver-scarring-due-fatty-liver-disease