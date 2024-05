Pflanzenöle in Basistherapeutika bei Neurodermitis

Ein Pflanzenöl, das in der Praxis immer wieder vorkommt und beispielsweise von der Apotheken-Kosmetik-Marke Eucerin beworben wird, ist aber auch Nachtkerzensamenöl (Oenothera biennis Oil) [4]. Enthalten ist es etwa in der „Atopi Control Creme“, die zur täglichen Basispflege bei Neurodermitis konzipiert wurde [5]. „Das Nachtkerzensamenöl ist reich an wichtigen Gamma-Linolensäuren, welche eine stark beruhigende und ausgleichende Wirkung auf die (reizempfindliche) Haut haben“, heißt es etwa auch auf der Herstellerseite der Marke Dermasence [6]. Und auch die Marke Avène bewirbt ihr „XeraCalm A.D Rückfettendes Waschstück“ für den Einsatz bei Neurodermitis unter anderem mit Nachtkerzenöl [7]. Die Marke Allergika bietet mit der „Nachtkerzenölcreme 20%“ sogar ein Medizinprodukt zur „Behandlung von trockenen, lokalen Ekzemen an Händen, Armen, Beinen sowie am Körper“ an [8].