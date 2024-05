Buch kritisierte, dass angenommen werde, dass es den Pool an vor allem jungen Frauen nicht gibt und sie deshalb nicht in Führungspositionen kommen. Das decke sich nicht mit seiner Erfahrung. Er sieht eine Lösung im Empowerment, z. B. durch paritätisch besetzte Vorstände und Wahllisten sowie Quoten. Tschuck findet paritätisch besetzte Listen eine gute Idee, entgegnete aber, dass die Personen auch sichtbar und bekannt sein müssen. Quoten sind ihrer Meinung nach in vielen Bereichen ein erster Schritt, im Idealfall brauche man diese später nicht mehr. Overwiening erklärte, dass sie eine Verfechterin einer Quote sei. Die ABDA könne jedoch nichts tun, was eine Weisung in Richtung Kammer oder Verbände betrifft. Selbst ein guter Wille auf der ABDA-Ebene führe nicht dazu, dass dies in den Kammern und Verbänden umgesetzt wird.

Auch Oetjen bekannte sich zur Quote. Auf die Frage, was an der Uni getan werde, erklärte die Professorin, dass es bereits einige Ansätze zur Frauenförderung gebe. In Hamburg erfolge zum Beispiel ein aktives Scouting. Bei diesem würden speziell ausgesuchte Frauen angesprochen und gebeten, sich auf eine ausgeschriebene Professur zu bewerben.

Balkheimer erzählte aus persönlicher Sicht beim BPhD: „Kandidaten kommen oft von alleine, auf Kandidatinnen muss man erst zugehen.“ Auch sie selbst habe zunächst nicht gedacht, dass sie eine Aufgabe beim BPhD (zunächst im Amt Public Health) zeitlich hinbekomme. Als sie es aber anging, habe sie es doch geschafft und nun mit der Präsidentschaft sogar einen noch größeren Schritt gewagt.