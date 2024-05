Kritik an den aktuellen Forderungen des AVNR-Vorsitzenden zur rezeptfreien Abgabe von Cannabis in Apotheken äußerte die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis versorgenden Apotheken (VCA) Christiane Neubauer. Sie hält die Aussagen von Preis für „sehr gefährlich“. Darüber berichtete das Nachrichtenportal ntv.de am vergangenen Freitag. Viele Patient*innen, die Medizinalcannabis benötigen, litten an schweren Erkrankungen, wie Multipler Sklerose, Epilepsie oder chronischen Schmerzen: „Da sie so schwer erkrankt sind, dass sie oft nicht arbeitsfähig sind, ist es wirtschaftlich unzumutbar, wenn Sie ihre Medikation selbst bezahlen müssten“, so Neubauer. Zugleich stellt sie fest: „Eine Selbstmedikation unbegleitet von Ärzten ist absolut unmöglich für diese Patienten!“