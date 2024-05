Positiv blickte das Podium auf die geplante Einführung der „elektronischen Patientenakte (ePA) für alle“. Hier sollte aus begangenen Fehlern bei der E-Rezept-Einführung gelernt werden, vor allem in puncto Kommunikation. Susanne Ozegowski kündigte eine neue Informationskampagne zur ePA für Patient*innen und Leistungserbringer an, die im zweiten Halbjahr dieses Jahres starten soll. Vor allem von der Integration der Medikationsliste in die ePA versprachen sich die Diskutant*innen eine echte Verbesserung. Florian Hartge erläuterte, dass schon jetzt auch Privatrezepte in die Medikationsliste integrierbar seien. Zudem bereite die Gematik Spezifikationen zur Integration von OTC-Mitteln in die Medikationsliste vor.