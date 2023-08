Wohin mit den verfallenen Corona-Arzneimitteln?

Ende Juli war es nun so weit: Die ersten Chargen Paxlovid (FT0016, FT0017) sind verfallen. Ende August und Ende September ereilt weitere Packungen dieses Schicksal. Laut eines Rundschreibens des Apothekerverbands Schleswig-Holstein können die verfallenen Packungen einfach in der Apotheke entsorgt werden. Eine Rücksendung an den pharmazeutischen Großhandel ist nicht vorgesehen

Paxlovid kann nach wie vor verordnet werden, allerdings seit April zulasten der Gesetzlichen Krankenversicherung bzw. privat. Zuvor hatte die Kosten das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) getragen und war entsprechend als Kostenträger auf den Verordnungen aufgeführt, unabhängig davon, wo die Person, die es verschrieben bekam, versichert war.

Auch Lagevrio kann in die Tonne

Nicht mehr verordnet werden kann hingegen Lagevrio (Molnupiravir) – und das bereits seit einer Weile. Das Bundesministerium für Gesundheit hatte seit Anfang 2022 das zentral beschaffte Arzneimittel auf Grundlage der „Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung“ (MedBVSV) ohne Zulassung in Verkehr gebracht. Der Zulassungsantrag wurde dann aber abgelehnt. Somit fiel die Grundlage für das Inverkehrbringen weg, wie das BfARM auf seiner Webseite schreibt. Bereits an den pharmazeutischen Großhandel und Apotheken ausgelieferte Ware durfte nicht weiter abgegeben werden und musste in Quarantäne genommen werden. Doch auch diese Packungen dürfen laut BfArM nun entsorgt werden. Auch hier ist keine Rückgabe an den Großhandel vorgesehen.