Also Grund genug für die Experten der Frankfurt Foundation Quality of Medicines, sich mit dem Thema zu befassen. Dabei kommen sie zu dem Schluss, dass einer Laufzeitverlängerung der bereits produzierten Chargen und ausgelieferten Packungen nichts entgegensteht – zwischenzeitlich hat auch die EMA diese empfohlen. Somit ist in ihren Augen auch die Vernichtung der an Apotheken oder Arztpraxen bereits ausgelieferten Packungen bei Ablauf der aufgedruckten Haltbarkeit nicht erforderlich. Wie sie zu diesen Erkenntnissen kommen, haben sie in einem Statement, das der DAZ vorliegt, dargelegt.