Anfang Februar fällte der Bundesgerichtshof (BGH) sein „Skonto-Urteil“, das die Apothekenwelt in Aufruhr versetzte. Die Karlsruher Richterinnen und Richter bestätigten ein Urteil des Brandenburgischen Oberlandesgerichts, das sich mit an Apotheken gewährte Skonti befasst hatte.

Worum ging es?

In dem Rechtsstreit zwischen der Wettbewerbszentrale und dem Haemato Pharm, einem Parallel- und Reimporteur, der Arzneimittel auch im Direktvertrieb an Apotheken abgibt, hatte das Berufungsgericht nach langem Ringen um die Skonti-Frage entschieden, dass hier enge Grenzen einzuhalten sind: Der Großhandels-Mindestpreis, bestehend aus dem einheitlichen Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) plus dem Festzuschlag von 70 Cent zzgl. Umsatzsteuer (mittlerweile liegt der Festzuschlag bei 73 Cent), dürfe nicht unterschritten werden. Allein der prozentuale Zuschlag von 3,15 Prozent sei Rabatten und Skonti zugänglich.

Haemato Pharms Nachlässe gegenüber den Apotheken waren allerdings teilweise in einer Größenordnung, dass dieser Mindestpreis unterschritten wurde – damit sah das Gericht einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch gegeben. Es folgte die Revision von Haemato Pharm – doch deren Ergebnis fiel nicht im Sinne des Unternehmens sowie der Apotheken aus.