Redcare Pharmacy weiter mit Verlust

Nachdem Redcare Pharmacy bereits am 4. April vorläufige Umsatzzahlen für die ersten drei Monate 2024 vorgelegt hatte, gab das Unternehmen nun auch sein Ergebnis bekannt. Das zeigt, dass der erhoffte Rx-Turbo nach der verpflichtenden Einführung des E-Rezeptes Anfang Januar in der Zwischenbilanz des Unternehmens noch nicht gezündet hat. Zwar stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gegenüber der Vorjahreszeit um 2,9 Millionen Euro auf 11,7 Millionen Euro. Unter dem Strich buchte Redcare aber nach wie vor einen deutlichen Verlust von -8,2 Millionen Euro nach -10,2 Millionen Euro im ersten Quartal 2023. Ohne Einbeziehung von Mediservice, einer im Mai 2023 eingegangenen Partnerschaft mit dem Schweizer Gesundheitsdienstleister Galenica, erreichte der Fehlbetrag im aktuellen Quartal gar -9,8 Millionen Euro. Auch die bereinigte Ebitda-Marge lag in den ersten drei Monaten mit 2,1 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres in Höhe von 2,4 Prozent.

Bereinigter Rx-Umsatz steigt kaum

Zwar betont Redcare Pharmacy in einer Pressemitteilung, dass nach vielen Jahren im ersten Quartal 2024 der „Durchbruch bei Online-E-Rx in Deutschland“ gelungen sei, allerdings ist das an den Geschäftszahlen nur bedingt ablesbar. So betrug der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in den ersten drei Monaten zwar 156 Millionen Euro und damit deutlich mehr als im ersten Quartal 2023 mit damals 35 Millionen Euro. Allerdings geht dieser Zuwachs im Wesentlichen auf Mediservice zurück. Ohne die neue Gesellschaft lag der Rx-Erlös im ersten Quartal bei 37 Millionen Euro, also nur wenig über dem Vorjahreswert. Zum Vergleich: Im üblicherweise starken vierten Quartal 2023 hatte Redcare inklusive Mediservice einen Umsatz von 169 Millionen Euro ausgewiesen und damit mehr als im ersten Quartal 2024.