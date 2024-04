Ursachen, Symptome und Therapie der Vaskulitis

Ziel der Akuttherapie ist neben der Kontrolle des Entzündungsgeschehens vor allem eine Verhinderung der Thrombozytenaggregation. Dazu erfolgt die Gabe von Immunglobulin G, Acetylsalicylsäure und eventuell Glucocorticoiden. Bei Versagen dieser Therapieoptionen können Biologika (Infliximab als TNF-α-Blocker oder Anakinra als Interleukin-1-Blocker) verabreicht werden [6].

AAV: kleine Gefäße betroffen

Eine mit antineutrophilen zytoplasmatischen Antikörpern (ANCA) assoziierte Vaskulitis (AAV) betrifft die kleinen Blutgefäße des Körpers. Drei Formen dieser Vaskulitis werden unterschieden: Granulomatose mit Polyangiitis (GPA), mikroskopische Polyangiitis (MPA) und eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis (EGPA). Charakteristisch für die ANCA-Vaskulitiden ist ein plötzlicher und unerwarteter Ausbruch bei scheinbar gesunden Personen. In der Regel sind die Betroffenen fünfzig Jahre oder älter, die höchste Inzidenz findet sich zwischen 55 und 69 Jahren. Es können aber auch Kinder betroffen sein.

Bei einer AAV stehen zunächst unspezifische Symptome im Vordergrund: Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit sowie Schnupfen oder Husten mit geringer Blutbeimengung. Die Erkrankung verläuft in der Regel chronisch, wobei sich Phasen starker Ausprägung mit Zeiten geringer Intensität abwechseln. Betroffen sind zu Beginn meist die kleinen Blutgefäße in Nieren, Lunge und im Nasen-Rachen-Raum, später auch Haut, Muskeln und Nervensystem. Da alle Formen rasch voranschreiten und potenziell eine hohe Mortalität aufweisen, sind eine schnelle Diagnose und ein zügiger Therapiebeginn wichtig.

Grundsätzlich wird eine immunsuppressive Therapie empfohlen, die an Krankheitsaktivität und Krankheitsstadium angepasst wird. Die Remissionsinduktion erfolgt mit Glucocorticoiden. Zusätzlich ist seit Anfang 2022 mit Avacopan ein oraler C5a-Rezeptor-Inhibitor zur Behandlung von Granulomatose mit Polyangiitis und mikroskopischer Polyangiitis zugelassen. C5a (Komplement 5a) ist ein chemotaktischer Lockstoff für neutrophile Granulozyten. Deren Aktivierung kann somit durch Blockade des C5a-Rezeptors gehemmt werden. Der Vorteil von Avacopan ist, dass durch diesen Wirkstoff die Verwendung von Glucocorticoiden drastisch reduziert werden kann. Weiter werden Rituximab und Cyclophosphamid eingesetzt, bei nicht organbedrohenden Verläufen auch Methotrexat und Mycophenolat-Mofetil. Darüber hinaus steht für die Behandlung der EGPA mit Mepolizumab ein humanisierter monoklonaler Antikörper zur Verfügung, der mit hoher Affinität und Spezifität an humanes Interleukin 5 (IL-5) bindet und dieses neutralisiert. Dadurch wird die Interaktion zwischen IL-5 und seinem Rezeptor unterbunden, welche für Differenzierung, Reifung, Rekrutierung und Aktivierung der eosinophilen Granulozyten elementar ist. An die Akuttherapie schließt sich eine Er­haltungstherapie von mindestens zwei Jahren an [2, 7, 8].

Nichtmedikamentös unterstützen

Die Behandlung einer Vaskulitis ist meist langwierig und erfolgt oft über mehrere Jahre, um Rezidive zu vermeiden. Aus medizinischer Sicht gibt es keine Alternative zur medikamentösen Therapie. Doch kann wie bei jeder chronischen Erkrankung eine psychologische Betreuung sinnvoll sein. Auch wird regelmäßige Bewegung sowie Entspannungstraining wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung nach Jacobson oder Meditation unterstützend empfohlen. Eine fleischarme Ernährung reduziert die Aufnahme entzündungsfördernder Arachidonsäure. Fettreicher Fisch hingegen liefert entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren. Alternativ können entsprechende Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden [2].