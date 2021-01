Kohlenhydrate werden zu Unrecht verschmäht

Trotz des Protein-Hypes und der aktuellen Untersuchungen zur optimalen Energiegewinnung sind und bleiben die Kohlenhydrate, insbesondere für Ausdauersportler:innen im Langstreckenbereich die wichtigsten Energieträger. Denn obwohl die Gesamtausbeute an Energie bei der Verbrennung von Fetten größer ist, werden Kohlenhydrate nicht nur am schnellsten, sondern auch am effizientesten zum Energielieferanten ATP (Adenosintriphosphat) metabolisiert. Eine optimale Auffüllung der Glycogenspeicher in Leber und Muskel durch eine kohlenhydratreiche Ernährung ist für Leistungssportler:innen von daher absolut notwendig. Bei täglichem, moderaten bis intensiven Training sehen die Zufuhrempfehlungen von Kohlenhydraten in Abhängigkeit der Belastungsdauer wie folgt aus: