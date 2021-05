Fette als energiereiche Alternative zu Kohlenhydraten?

Im Vergleich zu den Kohlenhydratspeichern sind unsere Fettspeicher im Körper so gut wie unbegrenzt vorhanden. Da liegt es nahe, während einer sportlichen Belastung vorrangig Fette für die Energiegewinnung mobilisieren zu wollen und die Glycogenspeicher zu schonen. Was in der Theorie einleuchtend klingt, muss aber in der Praxis nicht immer funktionieren. Gibt es spezielle Empfehlungen für Sportler:innen zur Fettzufuhr?