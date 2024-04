DAZ: Wo hört der Freizeitsport auf und fällt aber noch nicht in die Kategorie Profisport – also: Was ist eigentlich „ambitionierter Freizeitsport“?

Osterkamp-Baerens: Im Wort „ambitioniert“ steckt drin, dass da jemand Ziele hat, die er durchaus ehrgeizig verfolgt. Ambitionierte Freizeitsportler nehmen in der Regel an Wettkämpfen teil. Im Unterschied zum Freizeit- und Gesundheitssportler streben sie nach einer Leistungsverbesserung, also einer neuen Bestzeit, oder haben das Ziel, eine bestimmte Strecke, zum Beispiel einen Marathon, zu schaffen. Dafür trainieren sie zielgerichtet. Der Unterschied zum Profisportler liegt vor allem darin, dass ambitionierte Freizeitsportler noch einem Beruf nach­gehen müssen, also die volle Doppel- oder sogar Dreifachbelastung mit Job, Sport und Familie haben. Profisportler können sich dagegen auf ihren Sport konzentrieren und haben deutlich mehr Zeit zum Erholen und zum Essen als ambitionierte Freizeitsportler.

Benötigen alle Sportler die gleiche Supplementation, unabhängig davon, ob sie schwimmen, radeln, wandern oder Dart spielen und wie alt die Sportler sind?

Osterkamp-Baerens: An sich benötigt kein Sportler eine Supplementation. Gerade bei Nährstoffen gibt es keine Hinweise, dass eine über den Bedarf hinausgehende Zufuhr leistungsförderliche Effekte hätte. Die Frage ist – wie eigentlich bei jedem Klienten oder Kunden: Schafft er oder sie es, seinen Nährstoffbedarf über die normale Ernährung zu decken? Und hier liegen die Probleme bei ambitionierten Freizeitsportlern vor allem im Makronährstoffbereich. Man muss sich vor Augen halten, dass Sportler im Vergleich zu Nichtsportlern vor allem einen höheren Energie- und damit Brennstoffbedarf haben, eben weil sie sich vor allem mal mehr bewegen. Trainiert wird oft zu den besten Essenszeiten – also in der Mittagspause oder zur Abend­essenszeit. Es liegt auf der Hand, dass da die Energiebilanz schnell in Schieflage kommt. Hinzu kommt das starke Streben nach möglichst wenig Körperfett, weshalb sich in dieser speziellen Gruppe oft ein recht restriktives Essverhalten findet. Da kommt es schnell zu einem chronischen Energiedefizit, das dann einen ganzen Rattenschwanz an gesundheitlichen Problemen nach sich ziehen kann, wie eine erhöhte Infektanfälligkeit, schlechte Erholungsfähigkeit, oft gepaart mit schlechtem Schlaf bis im schlimmsten Fall hin zu einer Oligo-/Amenorrhö und einer frühen Osteoporose. Das müssen alle, die ambitionierte Freizeitsportler in Ernährungsfragen beraten wollen, auf dem Schirm haben.

Was ist die wichtigste Frage für Apothekerinnen und Apotheker, wenn sie ambitionierte Freizeitsportler beraten?

Osterkamp-Baerens: „Welche Nahrungsergänzungsmittel setzen Sie bereits ein?“ Sportler haben grundsätzlich eine hohe Affinität zu Nahrungsergänzungsmitteln und nehmen in der Regel bereits mehrere Produkte, vor allem im Mikronährstoffbereich, ein. Die Zusammensetzung der Produkte ähnelt sich meist, sodass oft bei Magnesium, Zink oder Vitamin C recht hohe Gesamtmengen zusammenkommen, die durchaus die empfohlenen Obergrenzen sprengen. Den wenigsten Sportlern ist das bewusst, weil sich das Sammelsurium an Produkten einfach ergeben hat durch Empfehlungen unterschiedlicher Personen. Um Überdosierungen zu vermeiden und eine vernünftige Substitutionsstrategie vorzuschlagen, ist eine gründliche Bestandsaufnahme des bereits vorliegenden Produkteinsatzes wirklich wichtig. Oft kann man einige Produkte aussortieren und danach individuell sinnvolle Präparate vorschlagen.