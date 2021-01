Können Nahrungsergänzungsmittel eine Verbesserung der Leistung verhindern?

Grundsätzlich achten Leistungssportler:innen auf eine gesteigerte Nahrungs- und somit Nährstoffzufuhr und gleichen dadurch ihren energieumsatzabhängigen Mehrbedarf an Mikronährstoffen ohne Probleme aus. Die Unterversorgung einiger Mikronährstoffe unter den Sportler:innen, wie Eisen und Vitamin D, ist den Mangelerscheinungen der Allgemeinbevölkerung sehr ähnlich. Während aber ein Eisen- oder Vitamin-D-Mangel in der Allgemeinbevölkerung aufgrund von zunächst unauffälligen Symptomen über längere Zeit unbemerkt bleiben kann, zeigt sich dieser bei Athlet:innen in der Regel schneller. Denn eine eisenmangelanämie-induzierte, verminderte Sauerstoffversorgung oder diverse Beeinträchtigungen im Knochen- und Skelettmuskelstoffwechsel durch einen Vitamin-D-Mangel würden sich deutlich in einem Abfall der Leistungsfähigkeit widerspiegeln. Um das zu verhindern, sollten Sportler:innen sich in diesem Fall nicht an alters- und geschlechtsspezifischen, sondern an energieumsatzabhängigen Referenzwerten für Mikronährstoffe halten.

Im Gegensatz dazu bringt eine Überversorgung von Mikronährstoffen durch beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel keinen Vorteil in Bezug auf die sportliche Leistung. Vielmehr ist bei der Einnahme von Vitamin- und Mineralstoffpräparaten aufgrund von gesundheits,- leistungs- und dopingbezogenen Risiken Vorsicht geboten und sollte nicht ohne die Absprache mit einer Fachkraft geschehen.