Es sei wichtig, dass möglichst viele Marktteilnehmer in puncto Arzneimittelversorgung politisch partizipieren. „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit allen unseren Mitgliedern den Arzneimittelversandhandel in Deutschland weiter stärken und damit einen wichtigen Versorgungsbeitrag für die Menschen leisten“, so Meyer.

Auch DocMorris CEO Walter Hess begrüßte den Schritt: „Wir freuen uns, Mitglied im BVDVA zu werden und künftig gemeinsam an der Weichenstellung für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem arbeiten zu können. Die in Deutschland tätigen Versandapotheken haben langjährige Expertise und leisten einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren, flächendeckenden Arzneimittelversorgung.“