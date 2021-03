BVDAK fordert mehr Transparenz von der ABDA

Fast zwei Jahre ist es nun her, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen ersten Entwurf seines Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetzes vorgelegt hat. Seitdem warten die Apotheker:innen gespannt auf den Katalog der ABDA, in dem die Standesvertretung ihre Visionen der neuen pharmazeutischen Dienstleistungen festhalten wird. Doch obwohl das Gesetz inzwischen bereits in Kraft getreten ist, hält sie mit ihren Ideen bisher strikt hinter dem Berg. Lediglich ein Grundsatzpapier, in dem die ABDA vage die Bereiche absteckt, in denen die Apotheken sich künftig verstärkt einbringen könnten, ist dazu bisher bekannt geworden.