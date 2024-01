Apothekenzahl bald im freien Fall?

Der naheliegende Auslöser für die neue Dynamik des Rückgangs ab 2022 war die Rückkehr von Zinsen und Inflation. Diese zusätzliche Belastung können unterfinanzierte Apotheken nicht mehr tragen. Auch wenn die Inflation sinkt, werden Preise und Gehälter nicht mehr auf das frühere Niveau fallen. Diese Belastung wird also bleiben, solange die Apotheken nicht wesentlich mehr Geld erhalten.

Weiteres Ungemach droht von der Demographie. Von den geburtenstarken Jahrgängen kommen nun jedes Jahr mehr Apothekerinhaber ins Rentenalter. Viele davon finden keinen Nachfolger, denn viele Apotheken sind bei der geltenden Honorierung nicht zukunftsfähig. Das erklärt den Rückgang bei den Haupt- und Einzelapotheken und lässt hier für die Zukunft noch viele Schließungen befürchten.

Filialen als neuer Problemfall

Doch das ist noch nicht alles. Ein besonders erschreckender Aspekt an den jüngsten Daten betrifft die Filialen. Über viele Jahre war die Übernahme einer Apotheke als Filiale der Rettungsanker, wenn ein Inhaber in den Ruhestand ging. Im Jahr 2021 stieg die Zahl der Filialen noch um 100. Doch 2022 gab es auch in dieser Entwicklung einen Bruch. Die Filialzahl sank 2022 um 30 und nach den jüngsten Daten im Jahr 2023 sogar um 92.

Das erscheint so bedeutsam, weil Apotheken erst seit 20 Jahren als Filialen geführt werden können und die meisten davon erst seit viel kürzerer Zeit als Filialen bestehen. Demnach werden auch Apotheken, die noch vor einigen Jahren attraktiv erschienen und keinen Inhaber ernähren müssen, jetzt in zunehmendem Maße geschlossen. Bei diesen Apotheken hat die Übernahme als Filiale die Schließung nach dem Ruhestand des ursprünglichen Inhabers nur etwas verzögert. Doch jetzt trägt der Rückgang bei der Filialzahl erheblich zur neuen Abwärtsdynamik bei.

Auf dem Weg zur Versorgungskrise

Die Sorgen werden also noch größer: Droht bald der Rückgang im freien Fall? Zumindest zeigen die neuesten Zahlen eine Entwicklung, bei der kein Boden erkennbar ist. Die Rückgänge nehmen offenbar erst richtig Fahrt auf. Darum kann niemand sagen, wie weit das geht, und darum sollte jetzt allen in der Politik klar werden, dass sich hier gerade eine massive Gefahr für die Versorgung entwickelt. Die Apotheken brauchen mehr Geld – jetzt!