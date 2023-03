Zambo zeigte auch auf, was die Apotheken konkret „brauchen und berechtigt fordern“. Festgehalten hat dies die ABDA kürzlich in ihrem zehn Punkte umfassenden Forderungskatalog. Das ist unter anderem die nötige Handlungsfreiheit beim Engpassmanagement samt einem angemessenen finanziellen Ausgleich. Zudem eine Erhöhung des Fixums auf 12 Euro und eine Pauschale für jede Betriebsstätte. Aber auch Retaxationen müssen zurückgeführt, das Inkassorisiko beim Herstellerrabatt beseitigt und die Bürokratie weiter abgebaut werden. Zambos abschließender Appell: „Geben Sie den Apotheken jetzt die Wertschätzung, die sie brauchen!“

Apotheken vor Ort schaffen Mehrwert

Kammerpräsident Martin Braun wandte sich sodann dem „Mehrwert Apotheke“ zu. Beispielsweise leisteten die Apotheken vor Ort einen erheblichen Beitrag bei der Substitutionsversorgung Opiodabhängiger. Während die Zahl der Patienten steige, sinke die Zahl der Substitutionsärzte. Apotheken könnten helfen, Versorgungslücken zu schließen. So gebe es in Baden-Württemberg circa 230 Apotheken, die die lokale Versorgung in enger Abstimmung mit den Ärzten übernähmen – die ganze Öffnungszeit über und auch am Wochenende und Feiertagen. Eine Aufgabe, die viel Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen bedürfe, wie Braun betonte.

Kehrseite dieses Angebots sei, dass Apotheken immer häufiger Ziel von Überfällen seien, bei denen es die Täter auf Methadon & Co. abgesehen haben. Kein Verständnis hat Braun, wenn nun im Raum stehe, Apotheken sollten künftig auch Cannabis zu Genusszwecken abgeben. Er betonte nochmals den heilberuflichen Konflikt, der sich hierdurch ergebe. Zumal der Cannabis-Markt schon jetzt – bei Medizinalcannabis! – fragwürdige Formen annehme. Braun verwies etwa auf das Online-Angebot für Cannabis-Rezepte und Cannabis von Dr. Ansay – dem Start-up des gleichnamigen Hamburger Anwalts, der mittlerweile in Karatschi (Pakistan) firmiert.

Der Kammerpräsident setzt auf ganz andere Leistungen der Apotheken: das Impfen und die pharmazeutischen Dienstleistungen. Hier gebe es noch viel Potenzial. So könnten mit dem niedrigschwelligen Angebot von Grippe- und COVID-19-Schutzimpfungen die Impfquoten weiter erhöht werden. Kein Verständnis hat Braun daher für den derzeit kursierenden Entwurf für eine COVID-19-Vorsorgeverordnung des Bundesgesundheitsministeriums, mit der die Apotheken aus dem Impfgeschehen weitgehend ausgeschlossen wären.

Die pharmazeutischen Dienstleistungen bezeichnete Braun als einen „Meilenstein“ für die Patientenversorgung – allerdings nicht für die Apotheken-Honorierung. Es sei ein guter Anfang gemacht, aber doch noch etwas zu tun. Angesichts all dieser Leistungen resümierte der Kammerpräsident: „Die Apotheke vor Ort ist ein Mehrwert für sich und als solcher unterstützenswert.“