Zumindest was die Dokumentation betrifft, bahnt sich nun Erleichterung an: Mit dem neuen pDl-Manager bietet apotheken.de jetzt eine Unterstützung an, die eine „unkomplizierte und effiziente Durchführung der pharmazeutischen Dienstleistungen ermöglicht“. Mit diesem lassen sich alle Daten rund um die pharmazeutischen Dienstleistungen schnell und einfach erfassen.

Der pDl-Manager vereint Terminbuchung, Arbeitshilfen und Dokumentation an einem Ort. Zudem können mit dem pDL-Manager telepharmazeutische Beratungen durchgeführt werden. Eine Installation des Programms ist nicht notwendig, da der pDL Manager eine browserbasierte Online-Lösung ist. Für das Apothekenteam stehen dabei beliebig viele Mitarbeiter*innen-Accounts zur Verfügung, je nach Bedarf.

Weitere Funktionen auf einen Blick:

Das Terminbuchungstool kann auf jeder beliebigen Website eingebunden werden.

Zeitpläne können individuell und bei Bedarf pro pDL unterschiedlich angelegt werden, z.B. je nach Mitarbeiter- oder Raumverfügbarkeit.

Das Backend bietet eine einfache Übersicht aller gebuchten Termine.

Der pDL-Manager ist für mobile Endgeräte optimiert, er bietet auch an Smartphone und Tablet eine userfreundliche und intuitive Bedienbarkeit.

Während des Termins führen Arbeitshilfen durch die nötigen Fragen und Schritte, diese sind direkt im Kundentermin hinterlegt.

Zum Abschluss jeden Termins bietet der pDL-Manager eine vollständige Dokumentation per Mausklick, die als pdf-Dokument generiert wird und automatisiert per Mail an den Kunden oder die Kundin übermittelt wird.

„Mit Unterstützung der pharmazeutischen Dienstleistungen durch digitale Workflows wird die Bürokratie zur Nebensache und wir können uns als Apotheker*innen unserer Kundschaft widmen“, sagt Apothekerin Sarah Wessinger, Leitung apotheken.de, zu der Idee hinter dem pDL Manager. „Dafür sind wir in der Apotheke angetreten, um Menschen zu helfen. Mit den pharmazeutischen Dienstleistungen haben wir die Freiheit selbst Leistungen anzubieten und mit der Krankenkasse abzurechnen, die Chance müssen wir nutzen.“