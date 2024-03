So war der Tag der Pharmazie in Jena

Ronald Schreiber, Präsident der Landesapothekerkammer Thüringen begrüßte die Schülerschaft am Morgen. Ihm folgten Heike Werner, Thüringens Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit Frauen und Familie und apl. Prof. Dr. Karina Weichold, Vizepräsidentin der Friedrich-Schiller-Universität Jena als Rednerinnen. Sowohl die Ministerin als auch die Vizepräsidentin konnten mit persönlichen Anekdoten das Interesse für den Beruf der Apothekerin und des Apothekers wecken und wiesen auch auf die Unverzichtbarkeit des Berufes hin. Im Anschluss führte Dr. Andreas Seeling die potenziellen Pharmazeutinnen und Pharmazeuten durch die „Formalien des Studiums“ und die Fachschaft schloss den ersten Teil des Tages der Pharmazie mit ihrem Vortrag „Wie macht Pharmazie gesund? - Der Weg von der Heilpflanze zur Lebensrettung“ ab.

Vorträge und Informationsstände am Tag der Pharmazie

Professor Dr. Oliver Werz, Leiter des Lehrstuhls für Pharmazeutische und Medizinische Chemie, erklärte am Nachmittag in seinem Vortrag Grundzüge der Gendermedizin. Apotheker Dr. Jörg Wittig zeigte, was sich hinter der Kulisse des Verkaufsraumes in einer Apotheke abspielt und Apothekerin Daniela Baumann erläuterte, warum manche Tabletten nicht teilbar sind.

Wie das apothekerliche Berufsbild in der Offizin, dem Krankenhaus und der Industrie aussieht, welche Fähigkeiten und Voraussetzungen erfüllt werden sollten, konnte die interessierte Schülerschaft sowohl in Vorträgen als auch bei Informationsständen erfahren. Von der Arzneistoffprüfung über die Arzneimittelherstellung bis hin zur Arzneimittelberatung konnten an den Ständen von Vormittag bis Nachmittag in alle wichtigen Aufgaben „reingeschnuppert“ werden, die in Apotheken täglich bewältigt werden. Die Schülerinnen und Schüler konnten durch Mikroskope blicken, analytische Geräte anschauen oder mitmachen bei der simulierten Herstellung von Parenteralia. Für die Ausgestaltung der Informationsstände waren insgesamt etwa 50 Apothekerinnen und Apotheker, Pharmaziestudierende und PTA-Schüler aus ganz Thüringen verantwortlich.