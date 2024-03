Die Apotheken in Thüringen haben bereits einen Ordner von der Kammer erhalten, in dem sie sowohl fachliche als auch rechtliche und organisatorische Materialien zu möglichen Praktika in der Apotheke finden. Danny Neidel, Geschäftsführer der Landesapothekerkammer Thüringen, ist überzeugt, dass die Apotheken damit auf Praktikumsanfragen von Schülerinnen und Schülern, PTA-Praktikantinnen, Famulanten und PJlern gut vorbereitet sind. „Dank der Thüringer Großhändler konnten wir unsere Ausbildungsordner noch vor dem Tag der Pharmazie verteilen. Darin finden sich einfache Labor-Versuche zum Ausprobieren, ein Leitfaden zur Begleitung der Seminarfacharbeit, ein Apothekenquiz, das in alle Bereiche der Apotheke einführt und vieles, vieles mehr, was den Beginn einer erfolgreichen Apothekenkarriere leichter macht.“ Der Tag der Pharmazie in Jena soll der Auftakt sein, der bei den interessierten Jugendlichen einen „Aha-Effekt“ auslösen, sie für die Pharmazie begeistern und zu einem Praktikum oder gleich dem Studium motivieren soll.