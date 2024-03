Olaf Scholz auf Apothekenbesuch

Auch die klaren Haken an den abgespeckten Filialen, die Lauterbach vorschweben, machte Beyer dem Kanzler deutlich: Nicht nur, dass hierfür schlicht die PTA fehlten – es handele sich für die Patientinnen und Patienten auch um eine „Leistungskürzung“, wenn bestimmte Aufgaben nicht mehr wahrgenommen werden können.

Dass Scholz auf all die Informationen gleich mit Zusagen für Abhilfe reagiert, damit hat Beyer ohnehin nicht gerechnet. Der Kanzler hörte zwar gut zu – aber was er jetzt mit den Informationen anfängt, bleibt abzuwarten. Dennoch endet der Besuch mit einem für Beyer guten Gefühl. Und er appelliert an seine Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Republik, ihre Wahlkreispolitikerinnen und -politiker in ihre Apotheken einzuladen. Dabei könnten sie jetzt auch darauf verweisen, dass selbst der Kanzler einer solchen Einladung nachgekommen sei.

Er selbst hatte Scholz übrigens am 7. Februar bei einer Wahlkreisveranstaltung in Stahnsdorf eingeladen. Zu diesem Termin waren interessierte Bürgerinnen und Bürger geladen, um Fragen zu stellen. Beyer sprach hier seine Einladung aus – und der sagte spontan zu. Keine sieben Wochen später hat es nun also geklappt