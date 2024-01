„Chefsache“: MVDA wendet sich an Bundeskanzler Scholz

Der Marketing Verein Deutscher Apotheker (MVDA) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu aufgerufen, die Arzneimittelversorgung zur „Chefsache“ zu erklären. In dem bereits vor Weihnachten abgeschickten vierseitigen Brief wird der Kanzler zudem aufgefordert, „den blinden, undurchdachten Aktionismus“ von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu stoppen. Unterzeichner:innen des Briefes sind der Vize-Präsident des MVDA Dirk Vongehr und die Vorsitzende des Arbeitskreises Gesundheitspolitik im MVDA, Daniela Kolb.

Wie in dieser Woche bekannt wurde, antwortete Scholz allerdings nicht im erbetenen Zeitraum. Aus diesem Grund wurde der Brief in einer zweiten Runde als offener Brief mit Ausnahme von AfD-Politikern an alle Bundestagsabgeordneten, Landrät:innen und Oberbürgermeister:innen und alle Ministerpräsident:innen und Landesgesundheitsminister:innen versandt, wie aus einer E-Mail an die MVDA-Mitglieder hervorgeht.

Die Vor-Ort-Apotheken in Deutschland stehen „wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand“ heißt es darin, „und Sie schauen schweigend zu, wie Ihr Minister unser Gesundheitssystem mutwillig zerstören und immer weiter entmenschlichen will“. Der MVDA sieht mit Blick auf gegenwärtige Streiks und Proteste „den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das so wichtige Vertrauen in unsere demokratische Grundordnung und in die politische Führung so bedroht wie schon lange nicht mehr“.