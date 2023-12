ABDA auf SPD-Parteitag: Plausch mit Scholz und Lauterbach

Die ABDA sponsert wieder Bundesparteitage. Ende November ließ die Standesvertretung sich ihren Stand bei Bündnis 90/Die Grünen 13.000 Euro kosten, um unter anderem auch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ins Gespräch zu kommen. Ein ABDA-Sprecher erklärte damals dazu auf Nachfrage der DAZ. „Schon im Sommer haben wir uns dazu entschieden, auf den Bundesparteitagen bestimmter Parteien wieder vertreten zu sein.“

Nun also auch bei dem der Sozialdemokraten am Wochenende in Berlin. An diesem Montag gab es auf der Webseite der ABDA ein Bild von Präsidentin Gabriele Regina Overwiening und der Vorsitzenden des Berliner Apothekervereins, Anke Rüdinger, mit einem lächelnden Bundeskanzler Olaf Scholz, der versucht, noch den oberen Knopf an seinem Sakko zu schließen (oder zu öffnen). „Hoher Besuch am ABDA-Stand“, heißt es im Text dazu. Er habe sich am Freitag „kurz Zeit“ genommen, um mit Overwiening und Rüdinger „über die angespannte Lage der Apotheken zu sprechen“. Ob es auch um den Notruf-Brief der Heilberuflerinnen und Heilberufler von Ende Oktober an ihn ging, und ob er noch darauf antworten werde, geht nicht aus dem Text hervor.

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach habe mit Rüdinger und anderen BAV-Mitgliedern „diskutiert“, schreibt die ABDA. Lauterbach hatte bereits am Wochenende ein Bild von sich auf X gestellt, wie er in gewissem Abstand zu den Apothekerinnen und Apothekern, aber doch sichtlich entspannt am ABDA-Stand einen Apfel isst. Text dazu: „Gutes Gespräch mit Apothekern, auf einen Apfel beim SPD Parteitag geplaudert. Natürlich müssen wir das Apothekensterben stoppen. Aber den Krankenkassen fehlt das Geld für eine deutliche Ausweitung der Honorare, das Honorarsystem ist ungerecht. Reform kommt aber bald“.