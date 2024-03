Lieferengpässe sind immer noch ein Problem. Darauf machte erst am Dienstag der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzt*innen (BVKJ) aufmerksam. Der Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels (Phagro) hat an diesem Donnerstag mitgeteilt, dem Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) mit dem sogenannten Service Level einen weiteren Frühwarn-Indikator zur Verfügung stellen zu wollen.

„Der neue Service-Level-Indikator erlaubt es, Engpässe bei u. a. Kinderarzneimitteln, insbesondere solchen der sogenannten Dringlichkeitsliste, früher zu erkennen“, heißt es dazu. Mit dem Service Level werden Arzneimittelbestellungen des Großhandels bei der Industrie sowohl produkt- als auch wirkstoffbezogen zu den tatsächlichen Wareneingängen dieser Produkte ins Verhältnis gesetzt. Es geht also um die prozentuale Erfüllungsquote.

„Unsere Bestellungen spiegeln den Arzneimittelbedarf der Patienten in Deutschland wider“, sagte demnach der Phagro-Vorsitzende Marcus Freitag. „Sinkt die Quote, mit der die Industrie unsere Bestellungen aus unterschiedlichen Gründen bedienen kann, können wir Großhändler die Apotheken in der Folge nicht mehr ausreichend versorgen.“