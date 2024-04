Der Großhandel erhält pro Arzneimittelpackung einen Zuschlag von 3,15 Prozent auf den Abgabepreis des Herstellers plus 73 Cent, erinnert der Phagro in seiner Mitteilung. Freitag sieht eine Hauptursache für das Auseinanderdriften von Umsatz und Marge in dem drastischen Anstieg des Umsatzes mit hochpreisigen Arzneimitteln. Im Jahr 2023 habe der Großhandel davon so viele abgegeben, wie nie zuvor. Je höher der Preis, desto niedriger falle die Marge aus.