Politik soll geplanten Biologika-Austausch in den Apotheken stoppen

Noch in diesem Jahr soll der automatische Austausch von Biosimilars in den Apotheken kommen. So richtig glücklich ist damit offenbar niemand der beteiligten Akteure – abgesehen von den Krankenkassen, die enormes Einsparpotenzial bei diesen hochpreisigen Arzneimitteln sehen. Man wolle dabei mit Augenmaß vorgehen, kündigte Christina Sabic von der AOK Bayern am gestrigen Dienstag bei einer Veranstaltung der AG Pro Biosimilars an.