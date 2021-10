Wie viel sparen Biosimilars?

Zu den bereits generierten Einsparungen werden nun noch diejenigen erwartet, die sich aus den im April 2021 eingeführten Festbeträgen ergeben. Diese betreffen die TNF-alpha-Wirkstoffe (z. B. Adalimumab, Etanercept). Die Interessengemeinschaft rechnet hier mit weiteren 400 Millionen Euro, die pro Jahr voraussichtlich eingespart werden können.

Die mit dem Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) festgelegten und im August 2022 in Kraft tretenden Regelungen zur automatischen Substitution betrachtet die AG jedoch mit Sorge. Die Einsparungen seien mithin enorm, doch der Politik reichten sie nicht, schreibt sie in ihrer Mitteilung. Im kommenden Jahr trete die automatische Substitution in Kraft – und halte ein weiteres Kostensparinstrument bereit: exklusive Rabattverträge, in denen die Krankenkassen die Preise massiv drücken können, heißt es weiter. Das ist insofern neu, als bei den aktuellen Rabattverträgen nämlich ein Austausch nur bei sogenannten Bioidenticals möglich ist, zudem gibt es zumeist Open-House-Verträge und keine exklusiven.

Peter Stenico, Vorsitzender der „AG Pro Biosimilars“ meint: „Exklusive Rabattverträge haben bei Generika zu einem ruinösen Wettbewerb geführt. Allein die Zahl der Arzneimittelengpässe sind ein Symptom dafür, dass etwas grob schiefläuft. Wer es ausbadet, sind die Patientinnen und Patienten. Die Politik will durch die automatische Substitution noch mehr Einsparungen erzielen – und macht den Generika-Fehler zum zweiten Mal. Die neue Regierung sollte den Schritt der alten noch einmal überdenken. Sie sollte sehen, was die Biosimilars in den vergangenen Jahren aus eigener Kraft geschafft haben: immer mehr Einsparungen generieren – und die Patienten zuverlässig versorgen.“