Die Behandlung der chronisch funktionellen Obstipation bei Kindern teilt sich in zwei, zählt man die Ausschleichphase hinzu, in drei Phasen ein. Zunächst muss der Darm vollständig entleert werden (Desimpaktion). Meist sind dazu Einläufe und orale Abführmittel in höheren Dosen erforderlich. Erste Wahl ist Macrogol. Für die Einläufe eignen sich sorbitolhaltige Klysmen. Phosphathaltige Klysmen sind bei Kindern mit bestimmten Vorerkrankungen und beim aktiven Vermeiden von Darmentleerungen gefährlich und deshalb obsolet, bei Kleinkindern sogar streng kontraindiziert. Die zweite Phase (Erhaltungsphase) ist das Training der Entleerungsfähigkeit, um eine erneute Obstipation zu verhindern. Sie dauert mindestens sechs Monate. Auch hier werden orale Abführmittel wie z. B. Macrogol (bei Kindern über sechs Monate 1. Wahl) oder die weniger effektive Lactulose (2. Wahl; bei Säuglingen 1. Wahl) eingesetzt, wobei sich die jeweilige Dosis an der Entleerung des Darmes und der Konsistenz des Stuhls orientiert. Stimulierende Laxanzien können im Einzelfall erwogen werden, sollten aber aufgrund der unzu­reichenden Studienlage nicht als Dauertherapie eingesetzt werden. Das Ziel der Behandlung ist die vollständige Darmentleerung und nicht ein weicher Stuhl. Entsprechende Nahrungsmittelauswahl kann unterstützend wirken und verstopfende Nahrungsmittel sowie Süßigkeiten sind in dieser Phase ungünstig. Einmal am Tag sollte das Kind Stuhlgang haben. Bei mehr als zwei Tagen droht eine erneute Verstopfung, und es kann mit einem kleinen Einlauf nachgeholfen werden. Gerade bei Kleinkindern ist aber darauf zu achten, dass durch ständige anale Applikationen die Angst vor der Defäkation nicht verstärkt wird. Beratungsangebote z. B. bezüglich Toilettentraining, Trink- und Essgewohn­heiten und Tagesablauf, Motivationssteigerung, psychosoziale und verhaltenstherapeutische Interventionen und Dokumentation sollten die medikamentöse Therapie begleiten und sind Teil des multimodalen Therapiekonzepts. Erst wenn eine gute Darmfunktion erreicht ist, kann damit begonnen werden, die Abführmittel nach und nach zu reduzieren (Ausschleichphase) und die Ballaststoffmenge zu erhöhen. Akute Obstipationen müssen rasch und effektiv behandelt werden, da sie durch die schmerzhafte Defäkation eine chronisch funktionelle Obstipation auslösen können. Dazu werden häufig orale Laxanzien eingesetzt. Liegen Fissuren im Analbereich vor, ist darüber hinaus eine lokale analgetische und anti­inflammatorische Therapie angezeigt [6 – 8].