Der Hamburger Apothekerverein warnt vor gefälschten Rezepten über Ozempic und Trulicity. Auffällig geworden seien Kassenrezepte Muster 16. Im Praxisstempel sei eine in Hamburg ansässige real existierende Arztpraxis oder Ambulanz ausgewiesen, heißt es in einem Schreiben des Vereins vom Freitag. Als Kostenträger seien DAK oder AOK Rheinland / Hamburg angegeben, entsprechende Rezepte mit Angaben zu weiteren Kostenträgern seien aber nicht ausgeschlossen. Auch in anderen Bundesländern wurden laut Hamburger Apothekenverein schon so gefälschte Rezepte eingelöst.