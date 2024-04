Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) drückte Mitte März im Alleingang die Spezifikationen für das Cardlink-Verfahren durch. Alle anderen Gesellschafter der Gematik hatten Bedenken – sowohl Leistungserbringer als auch Kostenträger. Die ABDA zeigte sich in einer ersten Reaktion damals „schockiert“ und argwöhnte, dass das BMG seine Mehrheit nutze, „um den Partikularinteressen vereinzelter Großkonzerne nachzukommen“.

Moniert wurde insbesondere, dass die für das Verfahren nötigen Apps keine Zulassung und damit auch keine Sicherheitsprüfung seitens der Gematik erfahren würden. In einem Brief an die Mitglieder des Gesundheitsausschusses schrieb Präsidentin Gabriele Regina Overwiening, Cardlink gefährde „die Datensicherheit erheblich, gefährdet das Vertrauen der Patientinnen und Patienten in das E-Rezept und macht die Arzneimittelversorgung angreifbar, beliebig und somit unsicher“.

Aber warum hat das BMG die Spezifikationen trotz der Bedenken freigegeben? Und warum ist Cardlink überhaupt nötig, wenn es doch mit der E-Rezept-App der Gematik bereits einen komplett digitalen Einlösewege gibt? Und nicht zuletzt: Werden die Apps überhaupt überprüft? Diese Fragen stellte der CDU-Bundestagsabgeordnete Georg Kippels dem BMG – nun liegt die Antwort des Parlamentarischen Sekretärs Edgar Franke (SPD) vor.