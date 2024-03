Literatur

[1] Valat JP, Genevay Set et al. Sciatica. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2010;24(2):241-52, doi: 10.1016/j.berh.2009.11.005

[2] Kubosch DC, Ewald C. Schmerzen im Ischiasnerv: Symptome erkennen und behandeln, hrsg. von MVZ Gelenk-Klinik Dres Scheider,

Ostermeier und Partner, www.gelenk-klinik.de, abgerufen am 12.02.2024

[3] Nationale Versorgungsleitlinie Nicht-spezifischer Kreuzschmerz, Langfassung 2. Auflage, 2017, Version 1 AWMF-Register-Nr.: nvl-007

[4] Dahm KT, Brurberg KG et al. Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low-back pain and sciatica. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(6):CD007612, doi: 10.1002/14651858

[5] Jensen RK, Kongsted A et al. Diagnosis and treatment of sciatica. BMJ 2019;367:l6273, doi: 10.1136/bmj.l6273

[6] Abdel Shaheed CA, Maher CG et al. Interventions available over the counter and advice for acute low back pain: systematic review and meta-analysis. J Pain. 2014;15(1):2-15, doi: 10.1016/j.jpain.2013.09.016

[7] Tag der Rückengesundheit 2023. Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V., www.agr-ev.de