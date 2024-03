Frau Buck hat sich bereits in mehreren Podiumsgesprächen und Diskussionsbeiträgen geoutet, dass sie mit großem Engagement und Einsatz die honorierten pharmazeutischen Dienstleistungen in der Apotheke anbietet. Vor kurzem hat sie in einem Diskussionsbeitrag darauf aufmerksam gemacht, dass auch Point-of-Care-Tests ein gutes Betätigungsfeld für die Apotheke sein können: eine Sofort-Diagnostik, nicht invasiv, nah am Patienten und vor allem mit raschen therapeutischen Konsequenzen, wenn man die Ärzteschaft einbindet. Ich sprach mit Frau Buck darüber, was sie sich darunter in Einzelnen vorstellt, was sie hier anbietet und wo sie Chancen für die Apotheke sieht.