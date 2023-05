Sie ist wirklich einfacher durchzuführen als viele vermuten: die pharmazeutische Dienstleistung der „standardisierten Risikoerfassung hoher Blutdruck“ in der Apotheke. Apothekerin Dr. Isabel Waltering setzte sich in ihrem Vortrag auf der Interpharm in Göttingen dafür ein, dass mehr Apotheken diese Leistung anbieten. In meinem Podcast-Gespräch mit ihr wollte ich wissen, worauf zu achten ist und wie einfach es tatsächlich ist.