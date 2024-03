Literatur

[1] Ludwig WD, Mühlbauer B, Seifert R. Arzneiverordnungsreport 2022. Springer-Verlag Berlin 2023

[2] Bonnet U und Scherbaum N. How addictive are gabapentin and pregabalin? A systematic review. Eur Neuropsychopharmacol 2017;7:1185-1215

[3] Panebianco M et al. Pregabalin add-on for drug-resistant focal epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2022;3:CD005612

[4] Derry S et al. Pregabalin for neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2019;1:CD007076

[5] Fachinfo Lyrica® Hartkapseln, Stand Dezember 2023

[6] Anxiety drug pregabalin killed my son — and hundreds more are dying from it. Artikel der Sunday Times, www.thetimes.co.uk/article/an-anxiety-drug-killed-my-son-and-hundreds-more-are-dying-from-it-too-ncpswc02g (Zugriff am 11.03.2024)

[7] Köberle U et al. Abhängigkeitspotenzial von Pregabalin. AVP 2020;47:62-65

[8] Mitteilung des Science Media Centre vom 04. März 2024. Expert reaction to media reports and questions about pregabalin. www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-media-reports-and-questions-about-pregabalin/

[9] Kalk NJ et al. Fatalities associated with gabapentinoids in England (2004–2020). Br J Clin Pharmacol 2022;88:3911-3917

[10] Kriikku P und Ojanperä I. Pregabalin and gabapentin in non-opioid poisoning deaths. Forensic Sci Int 2021:324:110830

[11] Schädlicher Gebrauch und Abhängigkeit von Medikamenten. Leitfaden der Bundesärztekammer, Stand Mai 2022, www.bundesaerztekammer.de/themen/aerzte/public-health/suchtmedizin/medikamentenabhaengigkeit#c17335