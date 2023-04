Ursprünglich war der Hinweis, dass die Abhängigkeit bereits bei therapeutischen Dosen auftreten kann, in der Fachinformation nicht vorhanden. Patient:innen sollen folglich zum Beispiel auf Toleranzentwicklung, Dosissteigerung und wirkstoffsuchendes Verhalten überwacht werden. „Arzneimitelabhängigkeit“ soll zudem künftig als Nebenwirkung mit der Häufigkeit „nicht bekannt“ angegeben werden. Außerdem soll in der Fachinformation darauf hingewiesen werden, dass auch bei Neugeborenen, die in utero Gabapentin ausgesetzt waren, über ein neonatales Entzugssyndrom berichtet wurde.