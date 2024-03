Überarbeitete Ernährungsempfehlungen der DGE erschienen

Die neuen Ernährungsempfehlungen

Pflanzliche Lebensmittel sollten in unserer Ernährung eine größere Rolle spielen – so lassen sich die aktualisierten lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen der DGE auf den Punkt bringen.

„Wer sich überwiegend von Obst und Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Nüssen und pflanzlichen Ölen ernährt, schützt nicht nur seine Gesundheit. Eine pflanzenbetonte Ernährung schont auch die Umwelt“, fasst Prof. Dr. Bernhard Watzl zusammen. Die Produktion von tierischen Lebensmitteln wie Fleisch und Milchprodukten belaste die Umwelt hingegen stärker und ein hoher Fleischverzehr ist mit einem höheren Risiko für bestimmte Erkrankungen assoziiert [1, 2].

Die drei-Viertel / ein-Viertel-Regel

Eine gesundheitsfördernde und ökologisch nachhaltigere Ernährungsweise besteht zu mehr als drei Vierteln aus pflanzlichen und zu knapp einem Viertel aus tierischen Lebensmitteln. Der Anteil tierischer Lebensmittel fällt damit geringer aus als in der bisherigen Empfehlung: Täglich können zwei Portionen Milch und Milchprodukte verzehrt werden, eine Portion weniger als bei den vorherigen Empfehlungen. Wöchentlich sollten, wenn Fleisch und Wurst gegessen werden, maximal 300 g davon auf dem Teller landen (in der vorigen Empfehlung waren es maximal 600 g wöchentlich für Personen mit hohem Kalorienbedarf). In der neuen Empfehlung soll maximal ein Ei pro Woche verzehrt werden (z. B. als Rührei), in den bisherigen Empfehlungen waren es bis zu drei. Beim Fisch bleibt es bei ein bis zwei Portionen wöchentlich.

Pflanzliche Lebensmittel werden in der überarbeiteten Empfehlung mehr betont: Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen, Linsen sowie Nüsse werden mit einer eigenen Empfehlung stärker hervorgehoben. Sie sollten einmal in der Woche gegessen werden und Nüsse jeden Tag eine kleine Handvoll. Seither waren die beiden Lebensmittelgruppen bei den Empfehlungen zu Obst und Gemüse integriert. Die Empfehlung, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag zu essen, bleibt bestehen. Die bisherige Aufteilung, drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst zu verzehren, wurde aufgehoben. Auch weiterhin gilt: Süßes, Salziges und Fettiges sollten so selten wie möglich auf dem Speiseplan auftauchen. Seither hieß es maximal acht Energie% [1, 3].

Vieles bleibt beim Alten

Bei Getreideprodukten wie Brot, Nudeln, Reis und Mehl ist die Vollkornvariante zu bevorzugen. Ferner sollten pflanzliche Öle verwendet werden. An diesen beiden Empfehlungen und auch an der Empfehlung, jede Woche ein- bis zweimal Fisch zu verzehren, hat sich nichts geändert.

Mit Zucker gesüßte und alkoholische Getränke sind nicht empfehlenswert. Ungesüßter Tee oder Leitungswasser sollten hingegen reichlich getrunken werden, mindestens 1,5 Liter täglich.

Die neuen lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen bestehen aus den allgemeinen DGE-Empfehlungen, die die bisherigen „10 Regeln der DGE“ ablösen, und dem DGE-Ernährungskreis. Die Empfehlungen (s. Tab.) gelten für gesunde Erwachsene im Alter von 18 bis 65 Jahren, die sich mit einer Mischkost, inklusive Fleisch und Fisch, ernähren [1, 3].