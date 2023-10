Aufgrund der abnehmenden Thymusgewebemasse, Antikörperantwort und T-Zellproliferation im Alter ist die die Aktivität des Immunsystems von Senioren deutlich reduziert. Infektionen können bei älteren Personen lange asymptomatisch oder symptomarm verlaufen. Oft werden sie spät diagnostiziert und es kommt zu Komplikationen. Schwere Infekte bei geriatrischen Patienten verschlimmern den Verlauf neurodegenerativer Erkrankungen und erhöhen das Risiko, an einer Demenz zu erkranken [18]. Eine regelmäßige Substitution mit Mikronährstoffen, um einen Mangel auszugleichen, ist für ältere Patienten wichtig. Hier sind überwiegend die Vitamine C und D zu ergänzen, in Kombination mit den Spurenelementen Zink und Selen.

Literatur

