Testen, testen, testen – regulatorische Aspekte einer neuen                    pharmazeutischen Dienstleistung

Corona-Tests durch Apotheken sind wichtig und sinnvoll. Gleichwohl stellen sich dabei viele regulatorische Fragen. Nicht selten erweisen sich Gespräche zwischen Apotheken und Aufsichtsbehörden als schwierig. Nicht für jede Apotheke, die testen will, eröffnet sich hierfür ein Weg. Umso wichtiger ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten rund ums Testen näher zu beleuchten: Wie sieht es aus mit der Raumbindung und Raumeinheit? Kann eine Apotheke auf dem Parkplatz vor der Apotheke, in separaten angemieteten Räumlichkeiten, in Schulen, Kindergärten, Altenheimen testen? Gibt es Anzeigepflichten? Welches Personal kommt zum Einsatz, was ist zu beachten? Wie sieht es versicherungs- und abrechnungstechnisch aus? Was sind die Dos and Don'ts und wer ist eigentlich für was zuständig?

Die Durchführung von Corona-Tests als pharmazeutische Dienstleistung sind dabei ein besonderer Probelauf für die generelle Erweiterung des – zu vergütenden – Katalogs pharmazeutischer Dienstleistungen, für die das Vor-Ort-Apothekenstärkungsgesetz Ende 2020 den Weg geebnet hat.