Outsourcing in der Apotheke – Möglichkeiten und Grenzen

In einigen Bereichen ist für Apotheken das Outsourcing Alltag und rechtlich sicher – man denke etwa an die Rezeptabrechnung. Doch es gibt auch Tätigkeiten, die nicht ausgelagert werden dürfen, auch wenn Apotheken dies gern täten. Rechtsanwalt Dr. Timo Kieser gibt beim ApothekenRechtTag online einen Überblick, was geht und was nicht.