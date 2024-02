Kammer-Wahlkampf im Schatten der ABDA

Ob und in welchem Ausmaß die ABDA im Berliner Wahlkampf mitmischt, ist schwer abzuschätzen. Sollte Lucas Kemmritz allerdings tatsächlich im Amt ablösen, würde das die Stimmung im Apothekerhaus wohl kaum trüben. Denn dort gilt Kemmritz als eher unbequem. Lucas winkt gegenüber der DAZ ab: Sie werde in keiner Weise von der Bundesvereinigung unterstützt, betont sie. Lediglich von der standespolitischen Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen profitiere sie. Zudem habe sich AByou nicht gegründet, weil aus Sicht der Initiatoren alles rund laufe bei der ABDA. Es gehe vor allem darum, kritisch zu sein und frischen Wind in die Standespolitik zu bringen.

Wofür die Kandidatinnen stehen

Lucas sieht ihre Stärken vor allem in den Bereichen Kommunikation und Kompromissfindung. Innerhalb ihrer Liste sei es ihr gelungen, junge und erfahrene Kolleginnen und Kollegen zu vereinen – und auch auf anderen Ebenen habe sie stets den Ausgleich im Blick. So wolle sie etwa die Chancen der Digitalisierung nutzen, ohne diejenigen abzuhängen, die sich mit der Technik schwertun. Zudem plane sie, die räumliche Nähe zu den Büros der Bundestagsabgeordneten zu nutzen und das Gespräch mit den Gesundheitspolitikerinnen und -politikern zu suchen. Den Berliner Kolleginnen und Kollegen verspricht Lucas, sie verstärkt einzubeziehen, wenn es um die Weiterentwicklung von zum Beispiel Informationsangeboten und Fortbildungen geht. Überdies werde sie transparent machen, wofür die Kammer die Beiträge ihrer Mitglieder ausgibt.

Auch Kemmritz will in Sachen Transparenz nachbessern: Denkbar sei etwa, Protokollauszüge aus den Kammersitzungen zu veröffentlichen, über das Abstimmungsverhalten der Delegierten zu informieren und intensiver als bisher aus den ABDA-Gremien zu berichten. In der auslaufenden Amtsperiode habe die Kammer unter ihrer Führung mit der Neustrukturierung der Geschäftsstelle begonnen und so den Weg dafür geebnet, bald mit neuen Angeboten aufzuwarten und unter anderem den Informationsfluss nach innen und außen neu aufzusetzen. Ihrem Steckenpferd, dem Themenkomplex Klimaschutz und Gesundheit, will die Präsidentin unabhängig von ihrer Wiederwahl weiterhin treu bleiben.

Übrigens weiß auch Kemmritz das Potenzial der Kolleginnen und Kollegen aus anderen Berufszweigen als der öffentlichen Apotheke zu schätzen: „Es sind in unseren Gremien einige Apothekerinnen und Apotheker dabei, die für Organisationen und Verbände wie den Gemeinsamen Bundesausschuss, den Bundesverband der Arzneimittelhersteller oder den GKV-Spitzenverband arbeiten“, sagt sie im Gespräch mit der DAZ. „Die wissen ganz genau, wie politische Prozesse ablaufen und wie Lobbyarbeit funktioniert.“ Der Blick über den Tellerrand hinaus helfe im politischen Verständnis enorm weiter.

Fünf Listen stehen zur Auswahl

Für wen werden sich die gut 5.800 Wahlberechtigten in Berlin entscheiden – Lucas, Kemmritz oder doch jemand ganz anderes? Denn zu betonen ist, dass neben den Listen von Lucas und Kemmritz drei weitere zur Auswahl stehen: Hauptstadtapotheker (Spitzenkandidatin Annette Dunin von Przychowski), Aktive Apotheker*innen (Spitzenkandidatin Hendrikje Lambertz) und Apotheker/-innen aus Wissenschaft, Industrie und Verwaltung (Spitzenkandidat Björn Wagner, amtierender Vizepräsident).

Insgesamt 148 Berliner Apothekerinnen und Apotheker haben sich einer der fünf Listen angeschlossen und stehen bereit, sich in der Standespolitik zu engagieren – eine durchaus beachtliche Zahl. Nun ist es an den Kammermitgliedern, die Weichen für die kommenden fünf Jahre zu stellen. Am vergangenen Wochenende wurden die Wahlunterlagen verschickt, bis 20. März um 12 Uhr müssen die Wahlberechtigten ihre Stimme per Briefwahl abgegeben haben. Wer sich näher mit der anstehenden Wahl befassen möchte, kann sich auf der Website der Apothekerkammer Berlin informieren. Zudem hat die Kammer vor wenigen Tagen ein Sonderheft mit dem Titel „Wahl Spezial“ versendet, in dem die Listen und Listenführerinnen und -führer ihr jeweiliges Programm präsentieren.