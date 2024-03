Damit setzt sich die Delegiertenversammlung in Berlin künftig wie folgt zusammen: Die Liste 3 bekommt 21 Sitze, Liste 5 zehn Sitze, Liste 4 neun Sitze, Liste 2 drei Sitze und Liste 1 zwei Sitze. Die Wahlbeteiligung war mit 39,28 Prozent ähnlich hoch wie bei der Wahl zuvor im Jahr 2019 (40,75 Prozent).

Abzusehen ist somit, dass bei der konstituierenden Sitzung am 7. Mai wohl Lucas zur neuen Präsidentin gewählt werden wird. Damit wird die 41-Jährige nach aktuellem Stand die mit Abstand jüngste Kammerchefin bundesweit sein. Standespolitisch ist sie bisher vor allem als eine Initiatorin der ABDA-Jugendorganisation AByou in Erscheinung getreten. Sie betreibt mit ihrer Geschäftspartnerin Maria Zoschke vier Apotheken in Berlin.

Lucas: Branche steht vor großen Herausforderungen

„Ich ringe noch um Worte“, sagte Lucas mit Blick auf das klare Ergebnis gegenüber der DAZ. Sie lobte die intensive Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen ihrer Liste und kündigte an, auch mit den anderen Delegierten den Schulterschluss suchen zu wollen. „Unabhängig davon, mit wem wir am Ende koalieren werden, hoffe ich auf einen lösungsorientierten Dialog mit allen Mitgliedern der Delegiertenversammlung. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind groß – wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen.“

Die amtierende Präsidentin Kemmritz sagte in einer ersten Reaktion gegenüber der DAZ: „Wir gratulieren als Liste der klaren Wahlsiegerin Dr. Ina Lucas und wünschen ihr viel Kraft und ein glückliches Händchen bei der Zusammenstellung des Vorstandes und der Einarbeitung in die Gremienstruktur einer Kammer, bei der wir sie gerne unterstützen, wenn sie das möchte.“

Hinweis: Der Beitrag wurde am 21.3.2024 um 11 Uhr um das Statement von Kerstin Kemmritz und um 14 Uhr um eine Reaktion von Ina Lucas ergänzt.