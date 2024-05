Ina Lucas ist neue Präsidentin der Apothekerkammer Berlin

Lucas betonte in ihrer Wahlrede insbesondere ihr Engagement für die Präsenzapotheken. Sie werde den größtmöglichen Fokus auf die Apotheken vor Ort legen, weil „ich davon überzeugt bin, dass die Apotheke einer der wichtigsten Versorgungszweige im Gesundheitswesen ist und auch zukünftig bleiben muss“. Mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen die Apothekerschaft steht, sowie die anstehenden Transformationsprozesse brauch es jetzt „ein starkes Ehrenamt, das sich leidenschaftlich und mit viel Sachverstand für die Zukunft unseres Berufsstands einsetzt. Ich wünsche mir hierfür eine starke apothekerliche Gemeinschaft und biete all meine Kraft an, diese starke Gemeinschaft voranzubringen und sichtbar zu machen.“

Bei der Wahl zur Delegiertenversammlung Mitte März hatte Lucas‘ Liste 3 (Apotheke vor Ort: gemeinsam für die Zukunft der Offizin. Eine Liste für alle.) insgesamt 21 der 45 Sitze errungen. Ein zusätzlicher 46. Sitz mit vollem Stimmrecht geht an einen Vertreter der Freien Universität Berlin. Zweitstärkste Fraktion ist die Liste 5 (Apotheker/-innen aus Wissenschaft, Industrie und Verwaltung), gefolgt von Liste 4 (AAA – Allianz Aller Apotheker) mit Listenführerin Kemmritz.

Schluss mit AByou

Lucas war zuletzt insbesondere als eine von fünf Initiatorinnen und Initiatoren der ABDA-Jugendorganisation AByou in Erscheinung getreten. Mit ihrer Wahl ende nun jedoch ihr Engagement bei AByou, sagte sie gestern in Berlin. Mit ihrer Geschäftspartnerin Maria Zoschke betreibt Lucas vier Apotheken in und um Berlin.

In den Vorstand gewählt wurden zudem Manuela Spann, Dr. Robert Schmidt, Julia Dippner-Kocyba, Martina Fischer, Katrin Paul, Christian Zimmermann und Yahia El Mohamad.