Keine Kampfkandidatur, aber frischer Wind

Kemmritz: Für uns Apotheker steht derzeit ein großer Wandel an. Wir müssen uns auf die Digitalisierung ebenso einstellen wie auf neue pharmazeutische Dienstleistungen, die es jetzt zu definieren und auszugestalten gilt. Ich sehe in diesen Entwicklungen große Chancen. Um diese zu nutzen, sind wir nun aber dringend gefordert, Ideen und Visionen in die politische Debatte einzubringen, die einerseits die Versorgung der Menschen vor Ort verbessern und andererseits uns in unseren heilberuflichen Kompetenzen stärken. In diesen Prozess möchte ich mich aktiv einbringen und die Pharmazie in den Apotheken wieder in den Mittelpunkt rücken.