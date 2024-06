Beim Pharmacon in Meran, der sozusagen die Geburtsstätte von AByou ist, waren nun zwei der Gründer vor Ort und tauschten sich mit etwas über 20 interessierten Besucher*innen aus. Björn Schittenhelm und Marc Kriesten erläuterten bei einem „Meet & Greet“ die Ziele von ABYou. Unter anderem wolle man die Brücke schlagen zwischen der Studierendenorganisation, dem BPhD, und der Standespolitik, denn das Engagement im BPhD ende naturgemäß mit dem Ende des Studiums.

Anders als der BPhD will ABYou aber nicht selbst Politik machen, sondern den Nachwuchs auf die Politik vorbereiten, erläutern die beiden Apotheker. Es ginge darum, Netzwerke zu bilden, eine Austauschplattform zu bieten und Einblicke in die Standespolitik zu geben, zum Beispiel, was man eigentlich tun muss, um in den Kammervorstand gewählt zu werden. Letztendlich wolle man den Nachwuchs für die Standespolitik begeistern und zeigen, dass das nicht nur was für alte weiße Männer ist.

Im Anschluss hatten gab es für die Teilnehmenden die Gelegenheit, über die Themen, die ihnen unter den Nägeln brennen, mit den beiden erfahrenen Kollegen zu sprechen. Es ging unter anderem um Homöopathie, dass man die Kritik daran nicht den Ärzten überlassen wolle, und um die mentale Gesundheit der Pharmaziestudierenden.

Wer sich beteiligen möchte, kann sich unter abyou.eu in den Mailverteiler eintragen. Das nächste Event, „Pharma Fusion Netzwerk Festival“, findet am kommenden Freitag im Rahmen des Bayerischen Apothekertages in München statt.