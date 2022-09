Standespolitischer Nachwuchs gesucht – Infoveranstaltung auf der Expopharm

Nicht nur in den Offizinen mangelt es an Nachwuchs: Auch in der Standespolitik wünschen sich viele mehr Beteiligung junger Approbierter. Fünf Apotheker:innen machen jetzt mobil und laden Kolleginnen und Kollegen im Alter bis zu 45 Jahren zu einem ersten Gedankenaustausch auf der Expopharm ein.